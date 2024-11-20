مائل للبرودة ليلا ونشاط للرياح.. اعرف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة

كتبت – مرام محمد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 إلى الإثنين 25 نوفمبر 2024، وذلك على النحو التالي:-

الأربعاء 20 نوفمبر 2024

- حالة الطقس نهارًا: طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.- حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر: طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.- أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

الخميس 21 نوفمبر 2024

- حالة الطقس نهارًا: طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.- حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر: طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.-نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

الجمعة 22 نوفمبر 2024

- حالة الطقس نهارًا: طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.- حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر: طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

السبت 23 نوفمبر 2024

- حالة الطقس نهارًا: طقس معتدل على القاهرة الكبرى و الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.- حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر: طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

الأحد 24 نوفمبر 2024

حالة الطقس نهارًا: طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.- حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر: طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الإثنين 25 نوفمبر 2024

- حالة الطقس نهارًا: طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.- حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر: طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.