مائل للبرودة ليلا ونشاط للرياح.. اعرف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 إلى الإثنين 25 نوفمبر 2024، وذلك على النحو التالي:-
الأربعاء 20 نوفمبر 2024
حالة الطقس
- حالة الطقس نهارًا: طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
- حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر: طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.
الظواهر الجوية
- أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة.
الخميس 21 نوفمبر 2024
حالة الطقس
- حالة الطقس نهارًا: طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
- حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر: طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.
الظواهر الجوية
-نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.
الجمعة 22 نوفمبر 2024
حالة الطقس
- حالة الطقس نهارًا: طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.
- حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر: طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.
الظواهر الجوية
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
السبت 23 نوفمبر 2024
حالة الطقس
- حالة الطقس نهارًا: طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.
- حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر: طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.
الظواهر الجوية
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.
الأحد 24 نوفمبر 2024
حالة الطقس
- حالة الطقس نهارًا: طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.
- حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر: طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.
الظواهر الجوية
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
الإثنين 25 نوفمبر 2024
حالة الطقس
- حالة الطقس نهارًا: طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.
- حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر: طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.
الظواهر الجوية
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
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