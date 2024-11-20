اليوم السابع
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قوتنا فى شبابنا.. إعداد معسكرات لطلاب الجامعات للمشاركة فى التوعية بأضرار المخدرات

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 02:04 م
قوتنا فى شبابنا.. إعداد معسكرات لطلاب الجامعات للمشاركة فى التوعية بأضرار المخدرات إعداد معسكرات لطلاب الجامعات للمشاركة في التوعية بأضرار المخدرات
كتب مدحت وهبة

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ينفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق  العديد من البرامج والأنشطة الوقائية لرفع الوعى بخطورة تعاطي المواد المخدرة لدى الفئات المختلفة، لاسيما المخدرات الاصطناعية والمستحدثة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات، ورفع وعي الأسر بطرق الوقاية الأولية والاكتشاف المبكر للتعاطى، مع استمرار تنفيذ أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المخدرات ، وكذلك توعية طلاب الجامعات من خلال "بيوت التطوع" التابعة للصندوق، بالإضافة إلى التواجد داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والمناطق المطورة  ومراكز الشباب، كما يوفر الصندوق الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان من خلال الخط الساخن للصندوق "16023" مجانا وفى سرية تامة.

كما حرص  صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على إطلاق معسكرا تدريبيا بمدينة شرم الشيخ لإعداد وتأهيل القيادات التطوعية من طلاب 27 جامعة  مصرية حول تنمية العمل التطوعي ومكافحة تعاطي المخدرات.

ويأتي ذلك في الذى أكد فيه  الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي  على أهمية دور المتطوعين  في تنفيذ الأنشطة والبرامج المختلفة للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات من خلال أساليب ابتكارية وإبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة، حيث تدريب هؤلاء الطلاب على كيفية إدارة العمل التطوعي وأيضا كيفية إعداد برامج توعوية عن مكافحة تعاطى المخدرات وتنفيذها بهدف إعداد جيل من الشباب قادر على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الصحيحة في مكافحة تعاطي المخدرات في ضوء رؤية مصر 2030.







قوتنا في شبابنا

صندوق مكافحة الإدمان

معسكرات لطلاب الجامعات للتوعية بأضرار المخدرات

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توعية طلاب الجامعات باضرار المخدرات

حماسة الشباب من المخدرات

المخدرات



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