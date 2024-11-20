اليوم السابع
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فصل طالب أسبوعا بسوهاج لاصطحابه ثعبانا داخل مدرسة ثانوى بغرض المزاح

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 12:09 م
فصل طالب أسبوعا بسوهاج لاصطحابه ثعبانا داخل مدرسة ثانوى بغرض المزاح ثعبان
سوهاج عمرو خلف

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أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم أن المديرية تابعت بإهتمام ما أثير حول واقعة اصطحاب أحد الطلاب لثعبان زينة ملون معه إلى المدرسة.

 

كما أكد أن المديرية إتخذت جميع الإجراءات القانونية التى نصت عليها الكتب الدورية والتعليمات الوزارية المنظمة لسلوك الطلاب داخل المدرسة خاصة بنود لائحة الإنضباط المدرسي، حيث تم إصدار قرار بفصل الطالب لمدة أسبوع مع إجراء التحقيقات في الواقعة، وأضاف أن الواقعة تمثلت فى اصطحاب أحد طلاب مدرسة الشهيد محمد كامل الثانوية بسوهاج لثعبان زينة ملون وغير سام بغرض المزاح مع زملائه، مما أثار بعض الهرج وسط زملائه في الفصل وعلي الفور تدخلت إدارة المدرسة وقامت باحتواء الموقف وإخطار المديرية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 







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التربية والتعليم

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طالب

الشهيد محمد كامل




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