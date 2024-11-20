عودة حركة المرور بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بعد رفع آثار حادث سيارة نقل

القليوبية إبراهيم سالم

تعطلت الحركة المرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، اتجاه بنها، بالقرب من مدخل مدينة قها بمحافظة القليوبية، إثر سقوط 2 كونتينر محملين علي سيارة نقل ثقيل، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية، وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية علي الطريق بعد رفع أثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد البطوطي مدير إدارة مرور القليوبية، يفيد سقوط 2 كونتينر محملين علي سيارة نقل ثقيل بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي اتجاه بنها بالقرب من مدخل مدينة قها.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المرور بقيادة العقيد وليد بشير رئيس قسم الطرق الخارجية بالمرور، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط 2 كونتينر واحد ممتليء والثاني فارغ محملين علي سيارة نقل ثقيل دون ثمة إصابات، مما أدى إلي توقف الطريق الزراعي اتجاه مدينة بنها.

وتمكن رجال مرور القليوبية من رفع اثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.