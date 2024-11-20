علماء روس يبتكرون طريقة جديدة لتشخيص القدم السكرية

أ ش أ

ابتكر علماء من جامعة ساراتوف الطبية الحكومية في روسيا، طريقة يمكن للأطباء من خلالها التنبؤ باحتمالية التئام الجروح في القدم لدى المرضى الذين يعانون من تصلب شرايين الأطراف السفلية ومرض السكري.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء سبوتنك الروسية، اليوم الأربعاء فإن هذا الابتكار سيؤدي إلى تحسين نتائج علاج المرضى، الذين يعانون من متلازمة القدم السكرية، وغالبًا ما يعاني مرضى السكري وتصلب الشرايين من ضعف إمدادات الدم إلى الساقين، ما قد يؤدي إلى بتر الأطراف ويجعل المريض يفقد أطرافه، وإذا كان المريض يعاني من مرضين في ذات الوقت، فإنه يصاب بمتلازمة القدم السكرية، الأمر الذي يتطلب اتباع نهج متعدد التخصصات في العلاج.

ولتقييم خطر فقدان الأطراف والتنبؤ بنتائج العلاج، يستخدم الأطباء طرقًا تشخيصية مختلفة، إحدى هذه الطرق هي قياس "التأكسج" في الأنسجة، والذي يسمح بقياس درجة تشبع أنسجة القدم بالأوكسجين.

وقام علماء من جامعة ساراتوف الطبية الحكومية بقياس "التأكسج" في الأنسجة لتقييم شدة تدفق الدم إلى الساقين، واختيار التكتيكات والتنبؤ بنتائج العلاج، وكذلك لمراقبة النتائج، التي تم الحصول عليها.

ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة "ميديا سفيرا" العلمية، فإن إدخال أجهزة قياس "التأكسج" للأنسجة في الممارسة الطبية سيحسن نتائج علاج المرضى الذين يعانون من متلازمة القدم السكرية.