صندوق النقد: مصر نفذت إصلاحات اقتصادية رغم التوترات الجيوسياسية فى المنطقة

كتب - أحمد يعقوب

أعلن صندوق النقد الدولى، اليوم الأربعاء، أن بعثة صندوق النقد الدولى بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، عقدت مناقشات مع السلطات المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر الجارى فى القاهرة.

وقالت فلادكوفا هولار، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر "لقد أحرزت السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي تقدماً كبيراً في المناقشات نحو استكمال المراجعة الرابعة بموجب اتفاق التمويل بين صندوق النقد ومصر".

وأضافت رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، فى بيان صحفى: نفذت السلطات المصرية إصلاحات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى، رغم التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، حيث أدى توحيد سعر الصرف منذ مارس إلى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وتخفيف الواردات، وأكد البنك المركزي المصري التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.

وأوضحت أن البعثة والسلطات المصرية اتفقا على أن إصلاحات السياسة الضريبية ستساعد مصر على النجاح في جهودها لزيادة الإيرادات، وتوفير التمويل لبرامج الإنفاق خاصة في الصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعى مع خفض الديون وخدمة الدين.