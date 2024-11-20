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سعر الذهب فى مصر يرتفع 25 جنيها وعيار 21 يسجل 3700 جنيه للجرام

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 10:19 ص
سعر الذهب فى مصر يرتفع 25 جنيها وعيار 21 يسجل 3700 جنيه للجرام سبائك
كتب إسلام سعيد

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ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء خلال التعاملات الصباحية بحوالي 25 جنيها،  ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3700 جنيه الآن.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4225 جنيهاً.
عيار 21 يسجل 3700 جنيه.
عيار 18 يسجل 3171 جنيهات.
الجنيه الذهب 29600 جنيها.

الذهب خلال التداولات الصباحية

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تداولات اليوم بدعم من تعافي سعر الذهب العالمي بعد انتهاء موجة من التراجع خلال الأسبوعين الماضيين، حيث تبقى تداولات الذهب المحلي معتمدة بشكل كبير على أداء الذهب العالمي، ولكن بشكل عام يستمر الترقب في الأسواق للتحركات خلال الفترة القادمة.
وتعافي سعر الذهب في مصر بدعم من توقف سعر الذهب العالمي عن الهبوط ليحاول تعويض جزء من الخسائر التي سجلها خلال الفترة الماضي، وذلك مع استمرار تأثر حركة السعر المحلي بتغيرات سعر الذهب العالمي بشكل أساسي.

من جهة أخرى تستمر التحركات التدريجية والمعتدلة في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية في تحقيق استقرار في أسواق الذهب، ليظل الاعتماد في تغيرات التسعير حالياً على سعر الذهب العالمي.
 
وساعد هذا على استقرار سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي اعتمد تسعير الذهب المحلي على حركة سعر أونصة الذهب العالمي، خاصة أن الطلب المحلي على الذهب مؤخراً يشهد تراجع.







سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

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