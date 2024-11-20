رحلة أحمد فتوح فى واقعة دهس مواطن تصل محطتها الأخيرة بعد حكم الحبس سنة

كتب إيهاب المهندس

سطرت محكمة جنايات مطروح كلمة النهاية في محاكمة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، في واقعة دهس مواطن تحت تأثير المخدرات بالساحل الشمالى، وقضت بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ، وإلغاء رخصة القيادة.

وتوجد محطات هامة مرتبطة بالقضية منها..

_ في 11 أغسطس الماضي دهس أحمد فتوح المجني عليه بطريق العلمين بالساحل الشمالي، ليتم ضبط اللاعب وكان بجواره محمد صبحي حارس الزمالك، ليتم القبض عليهما ويتم إخلاء سبيل محمد صبحي وحبس أحمد فتوح.

_ صدر قرار من قاضي المعارضات بتجديد حبس أحمد فتوح 15 يوما علي ذمة القضية في 13 أغسطس الماضي، وتبين إيجابية عينة الدم الخاصة باللاعب في تحليل المخدرات.

_ أمرت النيابة بإحالة أحمد فتوح للجنايات في 15 أغسطس بتهمة القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدر.

_ تلا ممثل النيابة أمر إحالة المتهم في 19 أغسطس، خلال نظر أولي الجلسات، وظهر اللاعب وعليه علامات الإرهاق.

_ مع نظر ثاني الجلسات في 16 سبتمبر تم إخلاء سبيل المتهم بكفالة 50 ألف جنيه، وخروج اللاعب من قسم مطروح.

_ بعد خروج الاعب تقدم بالعزاء لأسرة المجني عليه في منزله بالإسكندرية في 18 سبتمبر الماضي، وبعدها تصالح اللاعب مع أسرة المجني عليه في زيارته الثانية لأسرة المجني عليه في 20 أكتوبر، لتوثق الأسرة الصلح في النيابة الحسبية كون أبناء المتوفي قصر.

_ بعد نظر 3 جلسات في القضية قضت محكمة الجنايات بحبس المتهم سنة مع إيقاف التنفيذ وكفالة 20 ألف جنيه، ويتبقي أمام المتهم فرصة للاستئناف علي الحكم خلال 40 يوما.



وتعود وقائع قضية أحمد فتوح، المقيدة برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، بتلقي بلاغ بقيام المتهم أحمد محمد أبو الفتوح، لاعب كرة قدم محترف مقيم بمحافظة القاهرة ، أثناء قيادته السيارة، بالاصطدام بالمجني عليه السيد احمد السيد أثناء عبوره الطريق، بسبب السرعة الزائدة وكون المتهم متعاطيا مخدر الحشيش.

وكشفت التحقيقات وأمر الإحالة من النيابة العامة، أن المتهم أحمد فتوح ، في يوم 11 أغسطس 2024 بدائرة قسم شرطة العلمين، قد أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش، في غير الأحوال المصرح بها قانوني، وقاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك الاصطدام المجني عليه "السيد أحمد" وتسبب في قتله خطأ، وكان ذلك ناشأ عن إهماله ورعونته، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة، حال قيادته السيارة رقم (ا ف ج 9569) بالطريق الساحلي بحالة أدت إلى الاصطدام بالمجني عليه، محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي، التي أدت إلى الوفاة، وبالعرض علي النيابة العامة، قررت إحالة الدعوى إلي محكمة جنايات أول درجة المختصة، بدائرة محكمة الاستئناف بالإسكندرية، لمعاقبة المتهم وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، والتي حددت محكمة جنايات مطروح لمحاكمته.