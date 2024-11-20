رئيس مجلس الدولة يستقبل نظيره العراقى لبحث سُبل تعزيز التعاون القضائى

كتب - أحمد عبد الهادى

استقبل اليوم الأربعاء المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة المصرى، ورئيس الاتحاد العربى للقضاء الإدارى، المستشار كريم خصباك رئيس مجلس الدولة العراقى والوفد المرافق له، بحضور المستشارين أعضاء المجلس الخاص والأمين العام بمقر مجلس الدولة قصر الأميرة فوقية.

فى مُستهل اللقاء رحب رئيس المجلس بالمستشار رئيس مجلس الدولة العراقى مُشيدًا بتميز العلاقات المصرية العراقية والروابط التاريخية بين البلدين.

تناول اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون القضائى المُشترك بين المجلسين فى مُختلف المجالات القانونية والقضائية بصفة عامة، وبصفة خاصة تبادل الخبرات القضائية من خلال ورش العمل التى يُنظمها الاتحاد العربى للقضاء الإداري.

ومن جانبه أبدى رئيس مجلس الدولة العراقى سعادته باللقاء مُشيدًا بالجهود الملموسة فى مجلس الدولة المصرى بالتحول الرقمى وتطوير المنظومة القضائية داخل جميع أقسامه، وأثر ذلك على سرعة وإنجاز القضايا المنظورة أمام المحاكم.

وقد أعرب رئيس مجلس الدولة المصرى عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الدولة العراقى على هذه الزيارة الطيبة، مُتمنيًا دوام التواصل والتعاون بما يكفُل الخير للبلدين.



استقبال رئيس مجلس الدولة لنظيره العراقي (1)