اليوم السابع
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رئيس الوزراء: نتوقع عودة حجم إنتاج حقل ظُهر كما كان قبل الأزمة بحلول منتصف 2025

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 08:42 م
رئيس الوزراء: نتوقع عودة حجم إنتاج حقل ظُهر كما كان قبل الأزمة بحلول منتصف 2025 الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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علق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على حول الأخبار الإيجابية التي تتحدث عن عودة حقل ظُهر للعمل، قائلا: كانت مشكلة حقل ظهر الكُبرى تتمثل في التأخر في سداد مستحقات الشركة الإيطالية، فتوقفت عن ضخ المزيد من الاستثمار، وفي ضوء التزامنا بسداد المستحقات الشهرية، كانت هناك زيارة لرئيس الشركة، وحدثت مقابلة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتم الاتفاق على عودة الحفار المنوط به زيادة إنتاجية الحقل للعمل، ومن المقرر أنه بنهاية العام الجاري سيعود الحفار الرئيسي حتى يمكن استرجاع الإنتاجية الكبيرة لحقل ظُهر.

وتابع فى مؤتمر صحفى،" نتوقع، قبل منتصف عام 2025، أن يعود حجم إنتاج حقل ظُهر كما كان قبل الأزمة، وهذا سيُفيد مصر بصورة كبيرة للغاية فيما يتعلق بتقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة التصدير.







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