رئيس الوزراء: انتهاء بعثة صندوق النقد الدولى من المراجعة خلال يومين

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن تعديل المستهدفات مع صندوق النقد الدولي تتم لنهاية البرنامج ، موضحا أن بعثة صندوق النقد الدولى تنتهى من المراجعة خلال يومين والأمور تسير بشكل جيد، مؤكدا أن الحكومة تسعى لتحويل 250 ألف سيارة تعمل بالبنزين للعمل بالغاز الطبيعي، وسيتم الإعلان قريباً عن حوافز لتشجيع المواطنين لتحويل سياراتهم من البنزين للعمل بالغاز الطبيعي.

ووجه رئيس الوزراء، الجهات المعنية ، بالبدء في تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي إن هناك اهتمامًا كبيرًا بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، واستكمال ما بدأته الحكومة في هذا الملف الذي يُسهم في توفير وقود أقل تكلفة مقارنة بالوقود التقليدي، بالإضافة إلى تحقيق المستهدفات البيئية، كما أنه أكثر وفرة للمستهلكين.

وشدد على أن الدولة تركيزها الشديد على قطاع الصناعة ، وتم عودة شركة النصر للسيارات للعمل ، موضحا أن شركة النصر للسيارات جزء من الموروث المصري .

وتابع رئيس الوزراء، أن هناك جهد كبير يتم فى قطاع صناعة السيارات، مؤكدا أن الهدف عودة مصر مركز إقليمي ودولي لصناعة السيارات.

وأوضح أن مشاركة مصر فى قمة العشرين هى المشاركة الرابعة وهذا يعكس مدى تقدير ومكانة مصر ضمن التكتلات الدولية.

واستعرض رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي فى قمة مجموعة العشرين .