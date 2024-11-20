حياة كريمة فى الصف.. مشروعات لتحسين خدمات البنية التحتية بالقرى المحرومة

كتبت – مرام محمد

سعت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بمئات المشروعات الخدمية، إلى تغيير واقع الحياة لمواطني 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح في محافظة الجيزة، وتلبية احتياجاتهم من الخدمات الأساسية بما يكفل لهم حق العيش الكريم.

وأولت المبادرة اهتمامًا خاصًا بتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق الأساسية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، في القرى المستهدفة، خاصة وأنها عانت لسنوات من عدم حصولها على تلك الخدمات الحيوية والضرورية.

وتضمنت أبرز مشروعات تحسين البنية التحتية بالقرى المحرومة بمركز الصف، والتي كشفت عنها محافظة الجيزة، مؤخرًا، محطة معالجة الصرف الصحي بعزبة أبو عريضة، التي تعمل بنظام معالجة ثلاثية وبطاقة 22 ألف3، ومحطة معالجة الصرف الصحي بقرية الودى، التي تعمل بنظام معالجة ثلاثية وبطاقة 15 ألف م3.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن المحطات ستخدم قرى (عرب العيايدة، والجزيرة الشقراء، والمنشئ، وأسكر، والودى، والديسمي، والإخصاص، وكفر طرخان، وغمازة الكبرى، ومنطقة نجوع العرب).

وأكدت أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" تشهد متابعة دورية من أجهزة المحافظة، لدورها في توفير حياة إنسانية وكريمة للمواطنين، خاصة مشروعات البنية التحتية، ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، لإيصالها للمناطق المحرومة.