جهاز الإحصاء: عدد الأطفال فى مصر أقل من 18 سنة يسجل 39.5 مليون

كتب مدحت عادل

أصدر الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأربعاء، بياناً صحفيًا بمناسبة اليــــوم العالمي لحقوق الطفل الذي يحتفل به يوم 20 نوفمبر من كل عام.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية للأطفال في مصر وفقًا لإحصاءات الجهاز، عن عدد الأطفال الأقل من 18 سنة وفقًا لإسقاطات السكان فقد حدث انخفاض طفيف في نسبة الأطفال اقل من 18 سنة من اجمالي السكان بين عامي (2023 و2024) حيث انخفضت النسبة من 37.7% الى 37.3%، وبلغ عدد الأطفال في مصر 39.5 مليون طفل (20,3 مليون من الذكور بنسبة 51.3%، 19,2 مليون من الاناث بنسبة 48.7%) وذلك في بداية 2024.

التسرب من التعليم بالنسبة للمرحلة الابتدائية فقد بلغ معدل التسرب في (2023/2024) 0.3% مقارنة بـ 0.29% في (2022/2023) وترتفع معدلات التسرب للذكور حيث بلغت 0.3% مقارنة بـ 0.2% للإناث، وانخفض معدل التسرب من التعليم في المرحلة الإعدادية من 1.7% في (2022/2023) ليسجل 0.7% في (2023/2024) وترتفع معدلات التسرب للإناث حيث بلغت 0.7% مقارنة بـ 0.6% للذكور.



وتمثل كثافة الفصل إحدى مؤشرات قياس جودة التعليم وقد بلغت كثافة الفصل في التعليم ما قبل الابتدائي العام 32 تلميذ/فصل، في التعليم ما قبل الابتدائي الازهري 40 تلميذ/فصل، و ترتفع كثافة الفصل في التعليم الابتدائي العام حيث بلغت 50 تلميذ/فصل، مقارنة بكثافة الفصل في التعليم الابتدائي الازهري 44 تلميذ/فصل، كما بلغت كثافة الفصل في التعليم الإعدادي العام 48 تلميذ/فصل، في التعليم الإعدادي الازهري 38 تلميذ/فصل.



الإصابة بالأمراض تعتبر من الأسباب الشائعة لوفيات الرضع وصِغار الأطفال في مصر أمراض الجهاز التنفسي والحمى والاسهال، ويتضح من الشكل انخفاض نسب إصابة الأطفال دون الخامسة بأمراض الجهاز التنفسي الحادة والحمى والاسهال بين عامي (2014 و2021)، وبلغت نسب الانخفاض الأعلى بالإصابة بأمراض في الجهاز التنفسي الحادة بفارق حوالي 3% بين عامي (2014 و2021)، كما تبين وجود ارتفاع طفيف جدا في نسب إصابة الأطفال بالسعال في عام 2021 حيث بلغ 27.7% بينما بلغ 27.3 %عام 2014.

وتعتبر الرضاعة الطبيعية الخيار الأمثل لتغذية الرضيع، وتقوية جهازه المناعي بشكل فعال. بالإضافة إلى الفوائد الصحية، وايضًا تعزز الرضاعة الطبيعية الترابط العاطفي بين الأم والطفل مما يسهم في التطور النفسي والاجتماعي للطفل.

ويتضح ارتفاع نسبة الرضاعة الطبيعية خلال اول ساعة من 27.1% عام 2014 إلي 32.9% عام 2021، بينما انخفضت نسبة الرضاعة الطبيعية خلال اول يوم من 78.6% عام 2014 لتسجل 72.2% عام 2021.

وانخفضت نسبة ختان البنات في اجمالي الجمهورية بالفئة العمرية (0 - 17) سنة من 18% عام 2014 الي 12% عام 2021، وترتفع نسبة ختان الاناث في الفئة العمرية

(0 - 17) سنة في الريف مقارنة بالحضر حيث بلغت النسبة 14% مقابل 8% بالحضر في عام 2021.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية للأطفال على مستوي العالم بلغ عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة حوالي 2.4 مليار طفل من سكان العالم بنسبة 29.6%، وتعد الهند اعلي دولة علي مستوي العالم حيث بلغ عدد الأطفال بها 433 مليون طفل وذلك في عام 2024.

وبلغ معدل التسرب في مرحلة التعليم الابتدائي على مستوي العالم 9.4% والتعليم الإعدادي14.4% لعام 2022، وبلغ معدل وفيات الأطفال أقل من خمس سنوات لعام 2022 على مستوي العالم بلغ 37 لكل ألف طفل حي.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية للأطفال على مستوي الدول العربية بلغ عدد الأطفال على مستوي الدول العربية حوالي 186.9مليون طفل بنسبة 7.7% من اجمالي أطفال العالم، وتمثل مصر أكبر دولة من حيث عدد الأطفال وذلك في عام 2024، وسجلت الصومال أعلي معدل وفيات للأطفال اقل من خمس سنوات لعام 2022 على مستوي الدول العربية حيث بلغت 106 لكل ألف طفل حي