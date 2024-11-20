جدول امتحان شهر نوفمبر للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائى بالجيزة

كتبت – مرام محمد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحانات شهر نوفمبر للعام الدراسي 2024/2025، لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي (الفصل الدراسي الأول)، والتي تنطلق الإثنين المقبل الموافق 25 نوفمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

- الإثنين 25 نوفمبر 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

- الثلاثاء 26 نوفمبر 2024: امتحان ماتي العلوم، والمهارات المهنية.

- الأربعاء 27 نوفمبر 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

- الخميس 28 نوفمبر 2024: امتحان مادتي الرياضيات، وICT تكنولوجيا المعلومات.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط تنظيم أعمال امتحانات شهر نوفمبر للعام الدراسي 2024/2025 لطلاب مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيه الابتدائية والإعدادية، موجهة المديريات التعليمية والإدارات والمدارس الالتزام بإعداد امتحانات شهر نوفمبر على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بجميع المدارس الرسمي - الرسمي لغات - الخاص بأنواعه.

وشددت الوزارة على أنه يقوم موجه أول المادة بتنفيذ ثلاثة نماذج امتحانية تسلم للإدارة التعليمية، بحيث يكون هناك ثلاثة نماذج للمادة داخل الفصل الواحد، على يعقد الامتحان في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة أو فترة طبقًا للوزن النسبي لكل مادة دراسية وطبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية.