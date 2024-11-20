تفاصيل إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقه مشغولات ذهبيه في مصر الجديدة

كتب كريم صبحى

قررت نيابة مصر الجديدة، إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقة.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة مبلغ مالى – بعض المشغولات الذهبية .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود عن تحديد مرتكبا الواقعة عاطلان "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة بورسعيد.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وتم بإرشادهما ضبط ( المبالغ المالية المستولى عليها "عملات محلية وأجنبية")، وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لدى عملائهما"حسنى النية" (أصحاب محال للمصوغات الذهبية بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية).

تم بإرشادهما ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها عدد 23 جنيه ذهب – عدد 3 سبيكة ذهبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.