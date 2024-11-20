تعرف على نصائح مرورية لمواكبة التغييرات الجوية غير مستقرة

تتغير الأحوال الجوية بصفة مستمرة خلال الأيام المقبلة بعد تساقط الأمطار أو ظهور رياح على الطرق وحددت إدارة المرور مجموعة من النصائح المرورية لمواكبة التغييرات الجوية على الطرق، ومنها.
- السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة.
- التحكم فى عجلة القيادة جيدا، لأن سطح الطريق يكون زلقًا.
- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.
- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل 8 أمتار لكل 10 كيلو متر بالسرعة بمعنى إذا كنت تسير بسرعة 60 كيلو متر يجب أن تكون مسافة الأمان 48 مترا بينك والسيارة التي أمامك على الأقل.
- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل، كى لا تنزلق السيارة يمينا أو يسارا.
- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف يمينا أو يسارا فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.
- عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.
- الانتباه للدورانات على الطرق
- عدم القيادة المتهورة أثناء السير بالمحاور
- الانتباه للمشاه أثناء عبور الطريق
-عدم التخطي الخاطئ والسير بتتابع منعا للاحتكاك بالمركبات
- التركيز مع ارشادات الارصاد الجوية وعدم النزول فى توقيت الأمطار والشبورة منعا للحوادث
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