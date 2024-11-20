اليوم نظر معارضة إمام عاشور على حكم حبسه 6 أشهر

كتب سليم على

تنظر محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المعارضة الاستئنافية المقدمة من إمام عاشور لاعب النادي الأهلى، على الحكم الصادر ضده بالحبس 6 أشهر في تهمة ضرب فرد أمن بمول بالشيخ زايد.

وكشف المحامي علي فايز، محامى عبد الله مصطفى فرد أمن أحد المولات التجارية، في واقعة اتهام إمام عاشور بالاعتداء بالضرب على موكله، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تقدم بطلب للمحامى العام للنيابات أقر خلاله بتصالح موكله مع اللاعب إمام عاشور، حيث تقرر تحديد جلسة 20 نوفمبر لنظر جلسة المعارضة الاستئنافية المقدمة من إمام عاشور على حكم حبسه 6 أشهر فى ذات القضية.

ومن المقرر أن يحضر إمام عاشور خلال جلسة 20 نوفمبر والتصالح أمام المحكمة مع فرد الأمن.

يذكر أن محكمة جنح الشيخ زايد، قضت في وقت سابق ببراءة إمام عاشور لاعب النادى الأهلى في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد.

وبعد حكم البراءة تقدمت النيابة العامة بمذكرة استئناف تضمنت أن الثابت بأوراقها أن الدليل يبلغ منتهاه على ارتكاب إمام عاشور لهذه الواقعة، ويصل إلى أشد درجات قوته حتى يدور الدليل القولي في فلك الدليل الفني بتناغم يستعصى معه أية تناقض أو اختلاف، فقد فاضت الأوراق بالأدلة القاطعة على إتيان المتهم الجُرم المسند إليه من شهادة شهود وآلات المراقبة والمقاطع المرئية وتحريات جهة البحث، ولما كانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم بشأن تهمة الضرب، وإذ لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى النيابة العامة الأمر الذى يكون معه جديرًا بالطعن عليه بطريق الاستئناف.

وعقب قبول استئناف النيابة العامة، قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، بـ إلغاء حكم براءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد، والقضاء بحبسه 6 أشهر.