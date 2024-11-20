اليوم العالمى لمرض الانسداد الرئوى المزمن.. مسبباته وطرق تقليل المخاطر

كتب – حسام الشقويرى

مرض الانسداد الرئوى المزمن (COPD) هو مرض رئوى مزمن يجعل التنفس صعبًا، وفقًا للمعهد الوطنى للقلب والرئة والدم (NHLBI)، وهو حالة رئوية ناجمة عن تلف فى مجارى الهواء أو هياكل الرئة الأخرى، يتسبب هذا التلف فى حدوث التهاب وانسداد فى تدفق الهواء، مما يجعل التنفس صعبًا، وفى اليوم العالمى لمرض الانسداد الرئوى المزمن، والذى يتم الاحتفال به فى 20 نوفمبر من كل عام، يجب أن نعرف العوامل اليومية التى تحفز ظهور المرض وكيف يمكن للتغيرات الصغيرة فى بيئتنا أن تساعد الأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوى المزمن على التنفس بشكل أسهل والعيش بشكل أفضل، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

العوامل اليومية التى تحفز ظهور المرض

ملوثات الهواء الداخلى

من المعروف أن المواد المسببة للحساسية والملوثات الداخلية مثل عث الغبار ووبر الحيوانات الأليفة وجراثيم العفن والمواد الكيميائية المتطايرة من منتجات التنظيف تسبب تهيج الجهاز التنفسى، مما يسبب عدم الراحة وتفاقم الأعراض لدى مرضى الانسداد الرئوى المزمن، كما أن سوء التهوية يؤدى إلى تفاقم هذه الملوثات، مما يؤدى إلى ظهور أعراض أكثر تكرارًا فى الأماكن المغلقة.

التدخين السلبى

بالنسبة لمرضى الانسداد الرئوى المزمن يشكل التدخين السلبى مخاطر جسيمة، فاستنشاق كميات قليلة من دخان السجائر قد يؤدى إلى التهاب مجرى الهواء، وتفاقم أعراض مرض الانسداد الرئوى المزمن، وتسريع تدهور وظائف الرئة.

مخاطر مكان العمل

يواجه مرضى الانسداد الرئوى المزمن الذين يعملون فى صناعات ذات مستويات عالية من الغبار أو الأبخرة الكيميائية أو جزيئات البناء مخاطر تنفسية إضافية، يمكن أن يؤدى التعرض الطويل الأمد لهذه المواد المهيجة إلى تفاقم أعراض الانسداد الرئوى المزمن ويؤدى إلى تطور المرض بشكل أسرع إذا لم يتم التحكم فيه بشكل كافٍ.

الظروف الجوية القاسية

يمكن أن تؤدى تقلبات الهواء البارد والرطوبة إلى تفاقم أعراض مرض الانسداد الرئوى المزمن من خلال وضع ضغط إضافى على الجهاز التنفسى، يضيق الهواء البارد مجارى الهواء، مما يجعل التنفس أكثر صعوبة، فى حين أن الرطوبة العالية يمكن أن تجعل الهواء أكثر سمكًا وصعوبة فى الاستنشاق، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ضعف وظائف الرئة".

استراتيجيات لتقليل التعرض لمرض الانسداد الرئوي المزمن

تتطلب إدارة مرض الانسداد الرئوى المزمن بشكل فعال اتباع نهج شامل يتضمن تغييرات فى نمط الحياة والتحكم فى العوامل البيئية، وفيما يلى بعض الاستراتيجيات التى يوصى بها الخبراء لتقليل التعرض لمحفزات مرض الانسداد الرئوي المزمن..

مراقبة جودة الهواء يوميا

يجب على مرضى الانسداد الرئوى المزمن مراقبة مستويات جودة الهواء باستخدام مصادر موثوقة أو تطبيقات الهواتف الذكية، وفي الأيام التى ترتفع فيها مستويات التلوث، يمكن أن يؤدى البقاء فى الداخل إلى تقليل التعرض بشكل كبير، وإذا كان الخروج ضروريًا، فإن ارتداء قناع معتمد يمكن أن يساعد فى الحماية من الجزيئات الضارة.

ضمان بيئة خالية من التدخين

إن تجنب دخان السجائر تمامًا، حتى لو كان من غير قصد، أمر بالغ الأهمية، يجب على مرضى الانسداد الرئوى المزمن أن يجعلوا منازلهم منطقة خالية من التدخين وأن يشجعوا الأسرة والأصدقاء على دعمهم من خلال عدم التدخين في مكان معيشتهم أو بالقرب منه.

تحسين جودة الهواء الداخلى

التنظيف المنتظم وإزالة الغبار واستخدام أجهزة تنقية الهواء يمكن أن يساعد استخدام مرشحات الهواء عالية الكفاءة (HEPA) فى تقليل مسببات الحساسية داخل المنزل، كما يمكن أن يحدث اختيار منتجات التنظيف غير المعطرة وغير السامة، وتقليل الفوضى التى تتراكم عليها الأتربة، وتهوية الغرف يوميًا فرقًا ملحوظًا، يجب على مرضى الانسداد الرئوى المزمن الحد من ملامسة الحيوانات الأليفة إذا كان وبر الحيوانات هو المحفز المعروف.

اعتماد ممارسات السلامة فى مكان العمل

بالنسبة لأولئك الذين يعملون فى بيئات عالية الخطورة، يجب ارتداء معدات الحماية الشخصية (PPE)، مثل أجهزة التنفس الصناعى أو الأقنعة بشكل مستمر، ويجب على أصحاب العمل ضمان التهوية المناسبة فى هذه المناطق للحد من تراكم الملوثات، ويجب على الموظفين اتباع جميع إرشادات السلامة بدقة.

إدارة الظروف الباردة والرطبة

فى الطقس البارد يجب على مرضى الانسداد الرئوى المزمن تغطية أنوفهم وفمهم بغطاء لتدفئة الهواء الذى يتنفسونه، وفى الأيام الحارة والرطبة، يساعد البقاء فى الداخل مع تكييف الهواء فى الحفاظ على هواء مستقر وقابل للتنفس، ويجب على مرضى الانسداد الرئوى المزمن تجنب الأنشطة البدنية الشاقة فى الطقس القاسى لتقليل إجهاد الجهاز التنفسى.