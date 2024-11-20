المشدد 10 سنوات للمتهمين باحتجاز وإجبار شخص على توقيع إيصالات أمانة فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

قضت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار إيهاب جمال رئيس المحكمه وعضوية المستشارين خالد محمد، ومحمد الحلواني، ومحمد أسامة، ووكيل نيابة حاتم مجدي، وأمانة سر محمد عبد البصير، بمعاقبة 7 متهمين وهم هشام . خ، محبوس ومحمد .ع، محبوس وفرح .م، محبوس، وصبحة .م، هاربة، وتامر .ي، هارب وهاني .م، هارب، وعزيزة .م، محبوسة، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وألزمتهم بالمصروفات الجنائية لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي لإجبار المجني عليه علي توقيع إيصالات أمانة تحت تهديد السلاح بمبلغ 3 ملايين جنيه، كما قاموا بالاستيلاء على متعلقاته الشخصيه وهاتفه المحمول ومبلغ مالي 2000 جنيه.

وكان قد تلقي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم ثان الفيوم، يفيد بأن أحد المحامين تقدم ببلاغ يتهم فيه 7 أشخاص باختطاف موكله وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وتصويره عاريًا عنوة وتهديده بنشر صور فاضحة له مع سيدة عضو التشكيل التي استدرجته إلي شقة تتبعهم باعتبار أنها مكتب عقارات.

وأثبتت التحريات أن كل من "هشام.خ، ومحمد ع، وفرج م، وصبحة م، وتامر ي، وهاني.م، وعزيزة .م"، كونوا فيما بينهم تشكيلا لإجبار المجني عليه علي التصوير مع زميلتهم الأولي عاريًا تحت التهديد، وأجبروه علي توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعد أن استولوا علي متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول ومبلغ مالي 2000 جنيه.

وتوجهت قوة من قسم ثان الفيوم إلى موقع البلاغ، وتمكنت من إلقاء القبض على 4 متهمين وفر 3 منهم هاربين، وبمواجهتهم بالاتهامات السابقة أقروا بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، وقد أحالت النيابة القضية إلى المحكمة ليتم تداولها علي مدي 4 جلسات، وأصدرت حكمها في الواقعة اليوم.