الصغرى بالقاهرة تنخفص لـ17.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الاثنين المقبل

كتبت - مرام محمد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بكافة الأنحاء، من الأربعاء 20 نوفمبر 2024، إلى الإثنين 25 نوفمبر 2024، وذلك على النحو التالى:

الأربعاء 20 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة. السواحل الشمالية : العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.- شمال الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة .- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.

الخميس 21 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة.- السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.- شمال الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة .- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.

الجمعة 22 نوفمبر

- القاهرة و الوجه البحري : العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة.- السواحل الشمالية: العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة.- شمال الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة .- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.

السبت 23 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة.- السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.- شمال الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة .- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.

الأحد 24 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة.- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة.- شمال الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة .- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.

الإثنين 25 نوفمبر