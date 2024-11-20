اليوم السابع
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الصغرى بالقاهرة تنخفص لـ17.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الاثنين المقبل

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 11:05 ص
الصغرى بالقاهرة تنخفص لـ17.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الاثنين المقبل حالة الطقس
كتبت - مرام محمد

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بكافة الأنحاء، من الأربعاء 20 نوفمبر 2024، إلى الإثنين 25 نوفمبر 2024، وذلك على النحو التالى:

الأربعاء 20 نوفمبر


- القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.

الخميس 21 نوفمبر


- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.

الجمعة 22 نوفمبر


-  القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.

السبت 23 نوفمبر


- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.

الأحد 24 نوفمبر


- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.

الإثنين 25 نوفمبر


- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 17 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة.







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