السجن المشدد لسائق بتهمة إنهاء حياة طليقته بقنا

قنا صابر سعيد

قضت محكمة الجنايات بقنا، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 15 سنة، بتهمة إنهاء حياة طليقته، بعد أسبوعين من زفافها لآخر، بقرية الحجيرات بمركز قنا.

تعود أحداث إلى يناير 2023، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا باستقبال أ.ف، 25 عاما، مقيمة بقرية الحجيرات بمركز قنا، إثر إصابتها بعدة جروح متفرقة بالجسم توفيت علي أثرها.

وأوضحت التحريات الأولية، أن مرتكب الواقعة أ.إ، يبلغ من العمر 30 عاما، طليق المجني عليها سائق مقيم بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة انتقامًا منها لزاوجها الحالي.

أحيلت القضية برقم 2563 لسنة 2023 إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهم في مايو الماضي بالسجن المؤبد، وقام المتهم باستئنافه فعدلت المحكمة الحكم من السجن المؤبد إلى السجن 15 عاما.