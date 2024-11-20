الحكومة توافق على توقيع اتفاقيتي شراء الطاقة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقيتي شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف (مصدر- انفينتى- حسن علام)، للمشروعين المقرر تنفيذهما لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 1200 ميجاوات، مضافاً إليها بطاريات تخزين بسعة إجمالية 720 ميجاوات ساعة، على أن يكون التشغيل التجريبي لهما خلال عام 2025.

المشروع الأول بمحطة بنبان بقدرة 300 ميجاوات، بالإضافة إلى 60 ميجاوات بطاريات تخزين، والثاني سيكون بموقع الواحات بقدرة 900 ميجاوات بالإضافة إلى 660 ميجاوات بطاريات تخزين.