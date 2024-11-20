التكنولوجيا المالية وشراكات مؤسسية تدفع ريادة الأعمال نحو مستقبل واعد

كتبت هبة السيد

شهد معرض ومؤتمر كايرو آي سي تي جلسة نقاشية ركزت على دور التكنولوجيا المالية في دعم رواد الأعمال وتعزيز التحول الرقمي، حيث أكد الخبراء أهمية التعاون بين الجامعات، والبنوك، والمبادرات الوطنية لتمكين الشباب ومواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة.

خلال الجلسة، استعرض الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، مبادرة "فينتك إيجبت"، التي أطلقها المعهد بالتعاون مع أكثر من 20 بنكًا لنشر الوعي بالتكنولوجيا المالية. وأشار إلى أن المبادرة دربت أكثر من 7,000 طالب وأسفرت عن تطوير 569 مشروعًا، مع التركيز على سد فجوة المهارات الريادية الناتجة عن التطور السريع للتكنولوجيا.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور خالد حجازي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة الجيزة، أن الجامعة طورت مناهجها الأكاديمية لتتضمن تطبيقات التكنولوجيا المالية، مما يساعد الطلاب على اكتساب المهارات المطلوبة لسوق العمل. وأضاف أن هذه الخطوة لاقت إقبالًا كبيرًا من الطلاب، ما يعكس أهمية إدماج التكنولوجيا في التعليم الأكاديمي.

من جانبه، أشار البنك الأهلي المصري، عبر شانتال صباغ، مدير عام قطاع تنمية الأعمال، إلى أهمية تقديم دعم شامل لرواد الأعمال، يتجاوز التمويل ليشمل الخدمات غير المالية مثل التدريب والاستشارات. وأكدت صباغ أن البنك يركز على توجيه رواد الأعمال نحو القطاعات الاقتصادية الأكثر احتياجًا للتنمية.

بدورها، استعرضت الدكتورة هبة لبيب، المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، دور المبادرة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أنها لا تقتصر على التمويل بل تسعى إلى تطوير المواهب وربطها باحتياجات السوق، خاصة في قطاعات مثل الزراعة والتصنيع.

وأكد المشاركون أن تكاتف الجهود بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع المصرفي والمبادرات الوطنية هو السبيل لبناء منظومة ريادة أعمال متكاملة، تتيح للشباب إطلاق مشروعاتهم الناشئة بفعالية واستدامة.