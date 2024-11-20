اليوم السابع
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البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية من كنيسة العذراء مريم بمقر مطرانية حلوان

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 02:34 م
البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية من كنيسة العذراء مريم بمقر مطرانية حلوان البابا تواضروس الثاني - أرشيفية
كتبت – بتول عصام

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يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية اليوم الأربعاء، من كنيسة السيدة العذراء مريم مقر مطرانية حلوان والمعصرة، وذلك فى الساعة 6 مساء.

ومن المقرر أن تذاع العظة من خلال القنوات القبطية الفضائية، ومن خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

جدير بالذكر أن قداسة البابا استقبل في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، ثلاثة الآباء الأساقفة، من أساقفتنا بدول المهجر، واطمأن قداسته منهم على سير الخدمة في إيبارشية كل منهم، وناقش معهم بعضا منها، والآباء الأساقفة الذين استقبلهم قداسة البابا على الترتيب، هم:
الأنبا دميان أسقف شمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر.
الأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا.
الأنبا بولس أسقف أوتاوا ومونتريال وشرقي كندا.
 







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