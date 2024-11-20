الأرصاد: استمرار تكاثف السحب الممطرة على الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة

كتبت – مرام محمد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب الممطرة على مناطق من شمال البلاد (الإسكندرية - كفر الشيخ - البحيرة).

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن تمتد السحب الممطرة إلى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وذلك مع تقدم الوقت.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، طقسًا مائلًا للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع، أن يشهد، اليوم، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، تمتد خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة.

وأوضحت درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 27 درجة، والصغرى 13، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 15.