اليوم السابع
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إصابة شخصين فى حادث سيارة نقل على طريق "مصر-إسكندرية" الزراعى أمام كفر أبو جمعة

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 09:17 ص
إصابة شخصين فى حادث سيارة نقل على طريق "مصر-إسكندرية" الزراعى أمام كفر أبو جمعة انقلاب سيارة نقل- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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شهد طريق مصر-إسكندرية الزراعي أمام قرية كفر أبو جمعة، بمركز قليوب، حادث انقلاب سيارة نقل "تريلا" صباح اليوم، مما أسفر عن إصابة شخصين بجروح، تحرر المحضر اللازم.

تلقى شرطة النجدة  بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ورجال الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأفادت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة فقدان السائق السيطرة على السيارة، مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق، وتسبب الحادث في تعطيل جزئي للحركة المرورية، وتمكنت الجهات المعنية من إزالة آثار الحادث وعودة الحركة إلى طبيعتها، وجارٍ استكمال التحقيقات لمعرفة المزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادث.







انقلاب سيارة نقل

سيارة نقل

انقلاب سيارة

انقلاب سيارة تريلا

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