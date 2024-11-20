أوراق مطلوبة عند التقدم لحجز شقة بمشروع سكن لكل المصريين 5

كتب أحمد حسن

حددت كراسة شروط حجز وحدات مشروع سكن لكل المصريين 5 بعض الأوراق التي يجب توافرها عند التقدم لحجز وحدة سكنية بمشروع سكن لكل المصريين 5 وهى كالتالى..

1- ملء وتوقيع استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار المرفقين بالكراسة بخط واضح.

2- ضرورة ارفاق الإقرار والاستمارة ضمن المستندات التي سيتم رفعها عند التقدم بطلب حجز الوحدة السكنية.

3- إرفاق ايصال شراء الكرا سة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية.

4- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

5- وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة

6- شهادات ميلاد الأبناء القصر (رقم قومي مميكن)

7- قيد عائلي مميكن لصاحب الطلب (ما عدا الأعزب، المطلقة الأرملة).

8- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي ( كهرباء أو غاز أو مياه).

9- شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة «الزوج والزوجة (في حالة العمل) على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان.

10- أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي - الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي - معاش استثنائي أو خلافه - امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخل إضافي) تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة الزوج والزوجة (في حالة العمل والأولاد القصر على أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.

مفردات المرتب

أولا: بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال.

- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري.

- مدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 7 أشهر.

ثانيا: بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص:

- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري وموضحا بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

- مدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 7 أشهر.

ثالثا: بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية

- شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضحاً بها مهنة المتقدم.

- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

- مدة مزاولة العمل لا تقل عن 12 شهر.

رابعا: بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات

- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.

- صورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة.