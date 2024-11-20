أمن المنافذ يضبط 51 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ونجحت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة في ضبط قضيتين، وفى مجال ضبط المخالفات المروري تم ضبط عدد (2467) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (51) قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (339) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.