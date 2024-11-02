وزارة العمل: نجاح مفاوضات زيادة مرتبات عمال شركة بالجيزة 10% من يناير 2025

كتبت آية دعبس

نجحت مديرية العمل بمحافظة الجيزة فى إجراء عمليات مفاوضة وتسوية ودية مع مسئولي شركة من شركات القطاع الخاص دون اللجوء للقضاء، وذلك بعد تقدم عاملين بشكاوى رسمية لمكاتب علاقات العمل التابعة للمديرية ، حيث قامت المديرية بعقد سلسلة من المفاوضات مع مسئولى الشركة، وقد أسفرت المفاوضات عن إسترداد حقوق العمال بالشركة، وتحقيق المطالب العمالية المشروعة والإتفاق على صرف المستحقات فى مواعيد محددة ، فى حضور العضو المنتدب للشركة، من خلال مكتب شمال الجيزة، مما يؤكد على أهمية دور مكاتب علاقات وتفتيش العمل فى التوصل لحلول لأي خلافات عن طريق المفاوضات والتسويات الودية وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة .

وأفاد محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة ، أن تلك الجهود تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات بضرورة تكثيف الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ، والتواجد المستمر بين العمال في المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات ، وإزالة المعوقات والمشكلات التى تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف مدير المديرية أنه جرى التفاوض من خلال مكتب شمال الجيزة وأسفرت الجهود إلى : تشغيل المصنع بكامل طاقته ، وتم الاتفاق بين العاملين وإدارة الشركة على: زيادة الراتب 3% على الشامل إبتدأ من شهر نوفمبر وديسمبر عام 2024 ، كما يتم زيادة الراتب 10% على الشامل ابتداء من يناير 2025، ورفع الراتب للحد الأدنى للأجور لجميع العمال بالمصنع ابتداءً من شهر مايو 2024 حتى تاريخه بأثر رجعى ، وصرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات عن أعوام 2019-2020-2021 ، فى موعد أقصاه 31/12/2024 ، وسيتم صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات عن عام 2022- فى موعد أقصاه شهر يناير 2025 ، بحضور رجب محمد أحمد مدير منطقة شمال ، وهبة أحمد حسين مدير مكتب متعدد الأنشطة ، وسوزان عبدالوهاب مفتش تفتيش العمل ، والعضو المنتدب والممثل القانوني عن الشركة .