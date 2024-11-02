وزارة الصحة تكشف 9 شائعات حول إجهاد العيون.. إنفوجراف

كشفت وزارة الصحة والسكان فى انفوجراف نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن 9 أسباب شائعة لإجهاد العين تتضمن :-
- النظر إلى شاشات الأجهزة الرقمية
- القراءة بلا توقف مؤقت لإراحة العين
- القيادة لمسافات طويلة
- ممارسة الأنشطة التي تتطلب التركيز لوقت طويل
- التعرض للضوء الساطع
- إجهاد العين عند محاولة الرؤية في الإضاءة الخافتة للغاية
- وجود مشكلة أساسية بالعين، مثل جفاف العين
- التعرض للضغط أو الإرهاق
- التعرض للهواء الجاف المتحرك من مروحة أو نظام تدفئة أو جهاز تكييف
اجهاد العين
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