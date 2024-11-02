وزارة الصحة تكشف 9 شائعات حول إجهاد العيون.. إنفوجراف

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان فى انفوجراف نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن 9 أسباب شائعة لإجهاد العين تتضمن :-

- النظر إلى شاشات الأجهزة الرقمية

- القراءة بلا توقف مؤقت لإراحة العين

- القيادة لمسافات طويلة

- ممارسة الأنشطة التي تتطلب التركيز لوقت طويل

- التعرض للضوء الساطع

- إجهاد العين عند محاولة الرؤية في الإضاءة الخافتة للغاية

- وجود مشكلة أساسية بالعين، مثل جفاف العين

- التعرض للضغط أو الإرهاق

- التعرض للهواء الجاف المتحرك من مروحة أو نظام تدفئة أو جهاز تكييف