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وزارة الصحة تكشف 9 شائعات حول إجهاد العيون.. إنفوجراف

السبت، 02 نوفمبر 2024 11:00 م
وزارة الصحة تكشف 9 شائعات حول إجهاد العيون.. إنفوجراف إجهاد العيون.
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان فى انفوجراف نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن 9 أسباب شائعة لإجهاد العين تتضمن :-

- النظر إلى شاشات الأجهزة الرقمية

- القراءة بلا توقف مؤقت لإراحة العين

- القيادة لمسافات طويلة

- ممارسة الأنشطة التي تتطلب التركيز لوقت طويل

- التعرض للضوء الساطع

- إجهاد العين عند محاولة الرؤية في الإضاءة الخافتة للغاية

- وجود مشكلة أساسية بالعين، مثل جفاف العين

- التعرض للضغط أو الإرهاق

- التعرض للهواء الجاف المتحرك من مروحة أو نظام تدفئة أو جهاز تكييف

اجهاد العين
اجهاد العين

 







الصحة

العيون

شائعة الإجهاد للعين

امراض العيون

وزارة الصحة



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