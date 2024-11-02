هاريس تشيد بـ"شجاعة" ليز تشينى

أحمد علوى

أشادت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بالنائبة الجمهورية السابقة ليز تشيني، لتجاوزها الخطوط الحزبية ودعمها لها في الانتخابات الرئاسية.

وقالت هاريس لـCNN: "أعتقد أن ليز تشيني أظهرت شجاعة غير عادية لتكون منفتحة للغاية بشأن مخاطر هذه الانتخابات، ووضعها البلاد ودستور الولايات المتحدة قبل الحزب"، مشيدة بـ"أعلى مستويات الشجاعة التي أظهرتها للوقوف على هذا المبدأ".

وأضافت: "التحالف الذي كنت أبنيه على مدار هذه الحملة وفي مسيرتي المهنية، يدور حول جمع الناس، ومعرفة أن الغالبية العظمى منا لديهم الكثير من القواسم المشتركة أكثر مما يفرقنا".