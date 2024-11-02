ميدفيديف: الاتفاق بشأن أوكرانيا كان ممكناً لكن الغرب اختار حرب بالوكالة ضدنا

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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف "إن التوصل إلى اتفاق في الصراع في أوكرانيا كان ممكناً، لكن الغرب اختار حرباً بالوكالة ضد روسيا.

وأضاف ميدفيديف - خلال مقابلة تلفزيونية بحسب ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "كان من الممكن التوصل إلى اتفاق، لكن الغرب اختار مساراً مختلفاً تماماً.. إنها في الواقع حرب بالوكالة يشارك فيها العالم الغربي بأكمله ضد روسيا".



وبخصوص تصريحات عدد من الدول الغربية حول استعدادها لدعم أوكرانيا، قال ميدفيديف: "من خلال دعم صراع في بلد آخر يمكن للمرء أن يدير الصراع الخاص به جيدا"، معتبرا أن ما يشنه الغرب ليس مجرد "حرب بالوكالة" بل "حرباً حقيقية".



وتابع: "يزعم خصومنا الحاليون أنهم يملكون الحق في إرسال أي أسلحة إلى أوكرانيا أو أن لهم الحق في إرسال مستشاريهم للتشاور حول كيفية إدارة الأعمال العدائية، ويقولون سنقدم لكم إحداثيات المنشآت الروسية، مما يعني في الأساس أن خبراءنا سيستهدفونها بهجمات صاروخية".



وميدانيا، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 250 عسكريًا في اتجاه كورسك خلال الساعات الـ24 الماضية، استسلم 7 منهم، بالإضافة إلى تدمير مركبة قتالية مدرعة، ومدفع هاون وثلاث مركبات.



وأشارت الدفاع الروسية إلى أن وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية تواصل عملياتها الهجومية في مقاطعة كورسك، وتم صد أربع هجمات مضادة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه منطقتي كاميشوفكا ونوفويفانوفكا، كما تم إحباط محاولات شن هجمات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه منطقتي دارينو وليونيدوفو.