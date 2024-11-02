موعد انطلاق الدورة الـ 12 لمعرض الكتاب القبطى

كتبت - بتول عصام

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء انطلاق فعاليات معرض الكتاب القبطي الأرثوذكسي في دورته الـ 12 لعام 2024، من 17 إلى 29 نوفمبر، وذلك بقاعة البابا أثناسيوس الرسولي أسفل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، يوميا من 10 صباحا لـ 9 مساء.

يأتى المعرض تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة.

ويشارك فى المعرض في دورته الـ12 عددًا من دور النشر القبطية، ويضم ركن مُخصص لإصدارات الأديرة والأيبارشيات والأسقفية في مصر، وإصدارات الكنائس القبطية بالمهجر.

وذلك في إطار اهتمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتعليم والثقافة، إذ ترى أن التعليم والتنمية هما قدمان تسير بهما من جيل إلى جيل.

كما تقيم أسقفية الشباب المعرض القبطي للكتاب بشكل سنوي بالتزامن مع الاحتفال بتجليس البابا تواضروس الثاني، على كرسي مارمرقس الرسول.