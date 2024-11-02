من مطبخك.. أعشاب ومكملات مضادة للالتهابات والحساسية

كتبت إيناس البنا

الالتهاب هو الطريقة الطبيعية التي يستجيب بها جسمنا للتوتر والعدوى والمرض، ما يساعدنا على التحسن، ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حالات مثل التهاب المفاصل أو الحساسية، قد يبدو الأمر مزعجًا.

ما أسباب الالتهاب؟

الالتهاب هو أحد أعراض مجموعة واسعة من الحالات والأمراض، وغالبًا ما تؤدي ردود الفعل التحسسية مثل حمى القش أو الإصابات والحروق إلى تورم أو ألم مرتبط بالالتهاب قصير المدى.

مضادات الالتهاب الطبيعية

يبحث العديد من الأشخاص الذين يعانون من حالات التهابية مزمنة دائمًا عن الأطعمة وتغييرات نمط الحياة والمكملات الغذائية التي قد تساعدهم على تحسين نوعية حياتهم.

حسب موقع "health.selfdecode"، نعرض خيارات غذائية تحارب الالتهابات.

1) الكركمين

الكركمين هو أحد المكونات النشطة في الكركم، المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات، تشير الأدلة إلى أنه قد يساعد في مكافحة الالتهاب كأحد أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي، والكركمين هو المركب النشط في الكركم والذي أثبت فعاليته في علاج مجموعة من الأمراض الالتهابية.

2) اللبان الدكر

اللبان الدكر، هو مستخلص مأخوذ من شجرة البوسويليا سيراتا، يقلل من الالتهاب، حيث يعد نبات البوسويليا من أكثر النباتات الواعدة كمضاد للالتهابات في التهاب المفاصل.

وجد أن اللبان الذكر يقلل الالتهاب لدى المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي ومرض كرون والربو.

3) الزنجبيل

يساعد الزنجبيل في تخفيف الألم والالتهابات، على الرغم من أن بعض الدراسات توصلت إلى نتائج متناقضة وهناك حاجة إلى مزيد من البحث

4) الفلفل الحار

الفلفل الحار هو نوع من الفلفل من فصيلة الفلفل الحار، ويحتوي على مركب يسمى الكابسيسين، وهو ما يعطي التوابل حرارتها ويستخدم كمكون فعال في كريمات تسكين الآلام الموضعية مثل علاج التهاب المفاصل الجليدي الساخن.

5) زيت السمك

يعد زيت السمك الغني بـ DHA أحد المنتجات التي تحتوي على أفضل الأدلة على الفوائد المضادة للالتهابات، كما يساهم زيت السمك أيضًا في تقليل التصلب والألم ومتطلبات مضادات الالتهاب غير الستيرويدية

قد يعمل زيت السمك الغني بحمض الدوكوساهيكسانويك على تقليل الالتهابات لدى الأشخاص الذين يعانون من عسر الطمث والتهاب المفاصل الروماتويدي، كما يعمل على تقليل علامات الالتهابات لدى الأشخاص الأصحاء بعد ممارسة التمارين الرياضية.

