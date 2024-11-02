اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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ملك بريطانيا يبعث رسالة تعازي إلى نظيره الإسباني في ضحايا الفيضانات

السبت، 02 نوفمبر 2024 01:05 م
ملك بريطانيا يبعث رسالة تعازي إلى نظيره الإسباني في ضحايا الفيضانات ملك بريطانيا تشارلز الثالث،
أ ش أ

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بعث ملك بريطانيا تشارلز الثالث، خطابا إلى ملك إسبانيا فيليب السادس، يقدم فيه تعازيه في ضحايا الفيضانات العارمة التي ضربت بشكل مفاجئ عدة أجزاء من البلاد وأسفرت عن مقتل أكثر من مائتي شخص.


وأعرب الملك تشارلز - حسب ما ذكرته قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم /السبت/ - عن عميق حزنه إزاء الأنباء الواردة عن الخراب والدمار اللذين خلفتهما الفيضانات في جنوب وشرق إسبانيا، كما عبر عن خالص تعاطفه مع أولئك الذين فقدوا أحبائهم وسبل عيشهم خلال هذا الأسبوع المروع.


وكانت حصيلة الفيضانات المدمرة في إسبانيا قد ارتفعت إلى 205 قتلى، ومن المرجح أن ترتفع الحصيلة نظرًا إلى عدد المفقودين الكبير في أسوأ، كارثة طقس تضرب البلاد في التاريخ الحديث.







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