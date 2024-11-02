اليوم السابع
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السبت، 02 نوفمبر 2024 04:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع مواطن وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

السبت، 02 نوفمبر 2024 12:59 م
مصرع مواطن وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم انقلاب سياره-أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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لقى مواطن مصرعه، وأصيب آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي الفيوم العام، والمصاب إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، قبل بوابة تحصيل الرسوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع مواطن وإصابة آخر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، والمصاب إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 







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