محافظ القاهرة يتفقد رفع كفاءة محيط مركز المنارة استعدادا للمنتدى الحضرى العالمى

كتب سيد الخلفاوى

أجرى إبراهيم صابر محافظ القاهرة، جولة تفقدية منذ قليل، لمتابعة أعمال رفع كفاءة المنطقة المحيطة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمحور المشير فى إطار استعدادات استضافة مصر لـ المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة «WUF12» في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجارى .

وأشار د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن المحافظة أقامت ساحتى انتظار جديدتين للسيارات خلف مركز المنارة للمؤتمرات الدولية تسعان أكثر من 1200 سيارة لتوفير أماكن انتظار للوفود المشاركة فى المنتدى الحضري العالمى، كما قامت هيئة النظافة برفع كفاءة وتطوير الحدائق المحيطة بمركز المنارة استعدادًا لاستقبال ضيوف المؤتمر.

وأضاف محافظ القاهرة وجود متابعة مستمرة لمختلف التجهيزات الخاصة باستضافة المنتدى على مدار الساعة خاصة النقل والمواصلات، والبنية التحتية، ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بمكان انعقاد المؤتمر .

وأكد محافظ القاهرة أن جميع أجهزة المحافظة تعمل بشكل متكامل مع كل الوزارات والهيئات المعنية بتنظيم هذا الحدث الضخم ليخرج بالشكل الذى يليق بمكانة مصر الدولية.



محافظ القاهرة يتفقد محيط مركز المنارة