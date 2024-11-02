ما لا تعرفه عن الأوريجانو.. يدخل فى الصناعات الدوائية

كتبت أسماء نصار

نباتات الأوريجانو أو الزعتر البرى عشبية معمرة تتبع العائلة الشفوية تحتوى على حوالى 43 نوع موطنها الأصلي منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وتزرع الأن في مناطق كثيرة من العالم. النباتات غزيرة التفريع يصل ارتفاعها بين 30 – 90 سم، أوراقها بسيطة بيضاوية مغطاة بأوبار لها رائحة عطرية تشبه رائحة الزعتر، الأزهار بيضاء في شكل عناقيد، البذور دقيقة بنية اللون.

وتستخدم نباتات الأوريجانو في الطب الشعبي منذ القدم كشاي أعشاب وتدخل مستخلصاتها والزيت العطري على نطاق واسع في الصناعات الدوائية.

وفى التقرير التالى نتعرف على الأمراض التي يعالجها الأوريجانو:

أمراض الجهاز الهضمي

التهاب الشعب الهوائية

أمراض الجهاز التنفسي والإنفلونزا

ارتفاع ضغط الدم، وعدم انتظام دقات القلب

السعال

مشاكل الدورة الشهرية

السكري

ارتفاع الكوليسترول

مضادة للسرطان

علاج الصداع والحكة

مسكن

مضادة للطفيليات وللديدان

مضادة للجراثيم

مضادة للفيروسات

مطهر فموي للغرغرة

تساعد على تسكين آلام الأسنان

مضادة للروماتيزم، لها خصائص مضادة للأكسدة

تساعد في رفع كفاءة جهاز المناعة