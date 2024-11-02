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مؤتمر صحفى مشترك غدا لرئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولى

السبت، 02 نوفمبر 2024 12:05 م
مؤتمر صحفى مشترك غدا لرئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ومديرة صندوق النقد الدولى ومحافظ البنك المركزى، مؤتمراً صحفياً غدا الأحد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، فى إطار الزيارة التى تقوم بها مديرة صندوق النقد الدولى لمصر.

وكانت مدير عام صندوق النقد الدولى قد أوضحت فى تصريحات له من قبل أن مصر تتحمل أعباء كبيرة نتيجة الصراعات فى غزة والسودان، موضحة أن مصر تستضيف نحو 9 ملايين مواطن من الدول التى تشهد صراعات فى منطقة الشرق الأوسط.

وقالت كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، إن التوترات فى منطقة الشرق الأوسط أثرت على الاقتصاد المصرى حيث خسرت 70% من إيرادات قناة السويس بسبب حرب غزة.


 







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اليوم السابع بلس




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