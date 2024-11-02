لماذا أوقفت الصين الاستثمارات فى دول الاتحاد الأوروبى ؟

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أصدرت الصين تعليمات لشركات صناعة السيارات لديها بإيقاف الاستثمارات الكبرى فى دول الاتحاد الأوروبى التى دعمت التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية الصنع.



ويستكشف الاتحاد الأوروبى والصين بدائل للتعريفات الجمركية بما فى ذلك اتفاقية تعهدات الأسعار المحتملة.



وأغلقت شركة SVOLT الصينية لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية عملياتها الأوروبية وسط التوترات التجارية وانخفاض مبيعات السيارات الكهربائية.



وقالت تقارير دولية إن سلطات الاتحاد الأوروبى تبذل كل ما فى وسعها لخنق إنتاج السيارات الكهربائية فى الصين، خوفًا من أن النماذج منخفضة التكلفة القادمة من الشرق تشوه السوق الأوروبية وتضع المنتجين المحليين فى وضع حرج .



وأضافت التقارير انه كجزء من مواجهتها المستمرة مع الهيئات التنظيمية الأوروبية تطلب الصين الآن من شركات صناعة السيارات لديها وقف الاستثمار فى دول الاتحاد الأوروبي.



يأتى ذلك عقب الرسوم الجمركية الجديدة التى فرضها الاتحاد الأوروبى بنسبة تصل إلى 45.3%.