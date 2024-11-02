كيف تسبب رسام كاريكاتير فى اختيار الفيل والحمار رموزا لأكبر أحزاب أمريكا؟

كتبت : رباب فتحى

مع بقاء يومين فقط على انطلاق الانتخابات الأمريكية 2024، كثر استخدام رمز الحمار الأزرق والفيل الأحمر فى الصحف الأمريكية التي تتناول تغطية فعاليات السباق الرئاسي، فإلى ماذا ترمز هذه الحيوانات وكيف تم اختيارها؟.





رسم ناست

تقول شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن الحمار يمثل الحزب الديمقراطى، بينما يمثل الفيل الحزب الجمهورى.

وجاء أول استخدام للحمار في اللغة السياسية لتمثيل الحزب الديمقراطي في عام 1828، خلال الحملة الرئاسية لأندرو جاكسون إذ كان الأخير بطل حرب شعبيًا وأدار حملة تحت شعار "دع الشعب يحكم".

وهاجم المعارضون جاكسون ووصفوه بأنه شعبوي وأطلقه عليه "جاك آس"، أي جاك الحمار. ورغم أن المعارضون استخدموا اللفظ لانتقاد عناد جاكسون، أحب الأخير المقارنة وتبنى " الحمار " رمزا للحملة.

ومع ذلك، أوضحت "سى إن إن" أن المسئول الأكبر عن جعل الحمار رمزًا للديمقراطيين والفيل رمزًا للجمهوريين هو توماس ناست رسام الكاريكاتير في مجلة "هاربر ويكلي".

واستخدم الحمار لأول مرة في عام 1870 لتمثيل فصيل مناهض للحرب ، وفي العام التالي استخدم صورة فيل في رسم كاريكاتوري يحذر الجمهوريين من أن اقتتالهم الداخلي سيضر بهم في الانتخابات المقبلة ، لكن رسمه الكارتوني في 7 نوفمبر 1874 بعنوان "ذعر الولاية الثالثة" ربط الحيوانات إلى الأبد كرموز لكل حزب.



الفيل والحمار

في ذلك الوقت ، كان الجمهوري "وليسيس س.جرانت" خدم فترتين كرئيس وكان يفكر في الترشح لولاية ثالثة. في الرسوم الكاريكاتورية ، يخيف حمار يرتدي جلد أسد الحيوانات الأخرى ، بما في ذلك الفيل الذي كتب عليه "التصويت الجمهوري".

وكان ناست يهاجم الرئيس جرانت لسعيه لولاية ثالثة لمحاولته غير الديمقراطية للاستيلاء على السلطة في صحيفة "نيويورك هيرالد" .

استمر ناست في استخدام الفيل ليرمز إلى "التصويت الجمهوري" حتى أصبح في النهاية "رمز للحزب الجمهورى". وسرعان ما تبع رسامو الكاريكاتير السياسيون الآخرون حذوه ، وأصبح الحمار والفيل يستخدمان على نطاق واسع كرموز للحزبين.