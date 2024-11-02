اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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كيف تحصل على تصريح خطابة بنظام المكافأة من وزارة الأوقاف؟

السبت، 02 نوفمبر 2024 06:00 ص
كيف تحصل على تصريح خطابة بنظام المكافأة من وزارة الأوقاف؟ تصريح خطابة من الاوقاف
كتب لؤى على

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اعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للراغبين فى استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة على بند التحسين من خريجى الكليات الشرعية والعربية بجامعة الأزهر الشريف ومن خريجي المراكز الثقافية بوزارة الأوقاف.

علمًا بأن الاختبار سيكون في ما يلي:

1. حفظ ربع القرآن الكريم من سورة يس إلى سورة الناس مع إجادة التلاوة.

2. كتاب البيان على المنتخب تفسير أجزاء (28- 29-30).

3. كتاب (دراسات في علوم القرآن الكريم).

4. كتاب (دراسات في علوم الحديث).

5. شرح الأربعين النووية.

6. فقه العبادات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة.

7. كتاب (في رحاب السيرة النبوية).

8. كتاب (أساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين).

ويمكن تحميل الكتب السابقة من خلال الرابط التالي :

https://ar.awkafonline.com/?p=46524

علمًا بأن اجتياز الاختبارات المقررة تحريريًّا وشفويًّا يعدُّ شرطاً من شروط المسابقة.

- فعلى الراغبين فى التقدم ملء النموذج المرفق خلال أسبوعين من تاريخه على الرابط التالي:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdAGJefZQh.../viewform...

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تصريح خطابة من الاوقاف

وزارة الاوقاف

الاوقاف

اسامة الازهرى




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