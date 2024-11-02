اليوم السابع
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كاملا هاريس: البرنامج الاقتصادى للجمهوريين لا يحظى بأى شعبية

السبت، 02 نوفمبر 2024 04:47 م
كاملا هاريس: البرنامج الاقتصادى للجمهوريين لا يحظى بأى شعبية كاملا هاريس
محمد جمال

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قالت المرشحة الديمقراطية كاملا هاريس إنها ستعمل على الحد من البيروقراطية فى التواصل مع حكّام الولايات، مشيرة إلى أنها ستسعى إلى حزمة اقتصادية تخفف عن الأمريكيين تكاليف السكن.

وأكدت هاريس أن الأمريكيون يريدون رئيسا يصون اقتصادهم بعيدا عن التلاعب السياسى، مشيرة إلى أن البرنامج الاقتصادى للجمهوريين لا يحظى بأى شعبية.

وأضافت هاريس أن أولويتها خفض تكاليف السلع الأساسية على الأمريكيين.

وتخوض المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس المعركة الانتخابية أملاً في تحقيق حلم أن تكون أول رئيسة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الحلم الذي فشلت فى تحقيقه وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون بعدما خسرت الانتخابات الأمريكية 2016 أمام دونالد ترامب.

واستقر الحزب الديمقراطي على الدفع بـ هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن لاستكمال المعركة الانتخابية بدلاً من الأخير الذي قدم أداءً مخيباً لآمال الحزب في المناظرة الرئاسية أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب، لتتوالى في الأسابيع القليلة التالية لتلك المناظرة الضغوط على بايدن من داخل وخارج الحزب، وبالأخص من قبل المانحين بهدف إقناعه بالانسحاب من السباق الرئاسي.

وكامالا هاريس من مواليد ولاية كاليفورنيا عام 1964، لأبوين مهاجرين حيث تنحدر والدتها من الهند ووالدها من جامايكا.

وفي عام 2003، أصبحت المدعي العام الأعلى لسان فرانسيسكو، قبل أن يتم انتخابها كأول امرأة وأول شخص أسود يعمل كمدعٍ عام لولاية كاليفورنيا، وأكبر محامٍ ومسئول عن إنفاذ القانون في أكثر الولايات الأمريكية كثافة.

وفي يناير 2021، كان مقدراً لـهاريس أن تدخل البيت الأبيض، ولكن كنائبة للرئيس، وذلك بعد أن اختارها بايدن الذي أصبح رئيسا منتخبا للولايات المتحدة. وبذلك أصبحت هاريس أول امرأة وأول أمريكية من أصول سوداء وآسيوية تصل إلى منصب نائب الرئيس الأمريكي.







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