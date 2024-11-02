فيضانات إسبانيا.. إرسال 10 آلاف جندى وشرطى إضافيين للمناطق المنكوبة

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أعلن رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز، اليوم /السبت/، إرسال 10 آلاف جندى وضابط شرطة إضافيين، لمُساعدة سكان منطقة "بلنسية" الواقعة جنوب شرق البلاد، والتى اجتاحتها فيضانات هائلة.



ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية عن سانشيز قوله - خلال مؤتمر صحفى فى قصر "مونكلوا" - "إن الحكومة المركزية مستعدة للمساعدة بعد إعلان أكبر انتشار لقوات الشرطة والجيش فى أوقات السلم فى تاريخ البلاد".



وقبل قليل، أُعلن عن ارتفاع حصيلة الفيضانات العارمة فى إسبانيا الى أكثر من 211 شخصا.. ومن المتوقع أن ترتفع الحصيلة بسبب زيادة عدد المفقودين.



وتسببت الأمطار الغزيرة فى حدوث ما يسمى بـ"جوتا فريا"، وهى كلمة إسبانية تعنى منخفض "القطرة الباردة"، وهى ظاهرة جوية تحدث فى الخريف حيث يتحرك الهواء البارد فوق المياه الدافئة فى البحر المتوسط.