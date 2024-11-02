اليوم السابع
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السبت، 02 نوفمبر 2024 03:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس وزراء إسبانيا يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 211 قتيلا

السبت، 02 نوفمبر 2024 01:48 م
رئيس وزراء إسبانيا يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 211 قتيلا فيضانات إسبانيا
أ ش أ

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أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الفيضانات المدمرة التي ضربت شرق وجنوب البلاد إلى 211 قتيلا.


وقال سانشيز - في مؤتمر صحفي أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم السبت - إنه سيتم نشر 10 آلاف فرد إضافي من قوات الشرطة والجيش للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة من الفيضانات في منطقة "فالينسيا" الأكثر تضررا، مشيرا إلى أن هذه تعد أكبر عملية نشر لأجهزة الطوارئ والجيش تشهدها البلاد في وقت السلم.


وأعرب سانشيز عن تعازيه لأسر الضحايا، مؤكدا أن حكومته ستحشد جميع الموارد اللازمة لمساعدة المتضررين في تجاوز هذه الكارثة.







رئيس وزراء إسبانيا

إسبانيا

فيضانات إسبانيا

فيضانات فالنسيا




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