دفاع ضحايا حادث دهس لاعبي دراجات نادي 6 أكتوبر: قدمنا فيديوهات وصور توضح حجم الضرر

كتب سليم على

قال دفاع ضحايا حادث دهس 7 لاعبين من فريق دراجات نادي أكتوبر، إنه قدم حافظة مستندات ودافع بتوافر أركان الخطأ والضرر وعلاقة السببية بحق المتهم، كما قدم فيديوهات وصور توضح حجم الضرر الواقع على الضحايا من تهشيم الأدوات الرياضية.

وأشار دفاع الضحايا ، إلى أن المتهم اعترف بأنه دهس المجني عليهم وفر هاربا، مؤكدًا أن المتهم اغلق باب التصالح مع أهلية الضحاياـ بعدما تركهم غارفين في دمائهم وفي حالة حرجة، وهذا الأمر صعب القضية اتجاهه".



وأضاف أن الضحايا لم يرتكبوا خطأ وخرجوا للتمرين على الطريق الصحراوي متخذين يسار الطريق منعطف لهم، لافتاً إلى أن حالة الـ 7 مصابين حرجة جدا وإصابة بعضهم بعاهة مستديمة، منهم من استئصال الطحال وتهشم في العظام، مشيرًا إلي أن أعمارهم تتراوح بين 15 لـ 21 سنة.



كانت نيابة أول وثان الشيخ زايد، أحالت السائق المتهم للمحاكمة بعد اعترافه بارتكابه الجريمة، وأنه دهس اللاعبين وهرب خشية القبض عليه وخوفًا على نفسه من المساءلة القانونية.



وكشفت التحقيقات، أن الحادث وقع على الطريق الداعم الخاص بالخدمات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، أثناء تمرين 7 من لاعبي فريق الدراجات على الطريق الصحراوي، وتبين أن الطريق المذكور لا توجد به كاميرات مراقبة، كما تبين أن الحادث لا يوجد له شهود عيان حيث وقع في ساعة مبكرة، علاوة على عدم رؤية اللاعبين للسيارة التي دهستهم فقد أطاحت بهم من الخلف وفرت مسرعة.