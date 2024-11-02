اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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جيش الاحتلال الإسرائيلي: تضرر مصنع شمال نهاريا جراء سقوط مسيرة من لبنان

السبت، 02 نوفمبر 2024 10:10 ص
جيش الاحتلال الإسرائيلي: تضرر مصنع شمال نهاريا جراء سقوط مسيرة من لبنان مسيرة
أ ش أ

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حزب الله اللبناني أطلق ما لا يقل عن ثلاث طائرات بدون طيار صباح اليوم، ما تسبب في تضرر مصنع شمال نهاريا (شمالي البلاد).


وأضاف الاحتلال الإسرائيلي - في بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية - أنه "اعترض طائرة بدون طيار واحدة على الأقل وتم الكشف عن عدة حوادث، مع الإبلاغ عن أضرار في مصنع في أخيزيف شمال نهاريا".


وأشار البيان إلى أن "صفارات الإنذار من الصواريخ والطائرات بدون طيار دوت بين الساعة 8:30 و9 صباحًا في جميع أنحاء إسرائيل".







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