اليوم السابع
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تقديم الكفن ينهى خصومة بين عائلتين بقرية أسكر فى مركز الصف.. صور

السبت، 02 نوفمبر 2024 03:28 م
تقديم الكفن ينهى خصومة بين عائلتين بقرية أسكر فى مركز الصف.. صور جانب من جلسة الصلح
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بالتنسيق مع كبار العائلات، من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي أبو شوشة، والمكتري، في قرية أسكر بمركز الصف، وشهدت مراسم الصلح تقديم أحد أفراد عائلة المتهم، الكفن لعائلة المجني عليه.

حضر مراسم الصلح الذي أشرف عليه قيادات مديرية أمن الجيزة، عدد من القيادات التنفيذية، وأعضاء مجلس النواب، وكبار العائلات، وانتهت الخصومة التي استمرت لمدة عام بالصلح.

وقدم أبناء القرية والعائلتين طرفي الصلح، التحية لكافة الجهود المبذولة من لجنة الصلح والقيادات الأمنية والدينية والشعبية والعمد والمشايخ من أبناء المحافظة.

1a531e94-c080-4377-9c60-5c9d66f6c526 تقديم الكفن
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جانب من جلسة الصلح
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شهدت الجلسة تقديم الكفن لإنهاء الخصومة
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تقديم الكفن ينهي خصومة بين عائلتين في قرية أسكر بالصف






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