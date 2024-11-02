تجديد حبس صاحب محل عصير بتهمة قتل نجل مالك مقهى فى مصر الجديدة

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة مصر الجديدة، تجديد حبس صاحب محل عصير 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل نجل مالك مقهى فى مشاجرة بينهما بسبب خلافات على شقة.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن ملابسات تداول مقطع فيديو على عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بسلاح أبيض بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة مما أدى إلى وفاته.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أكتوبر الماضى نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بين كل من طرف أول (مالك محل عصائر بأحد العقارات بدائرة القسم ) طرف ثان (نجل مالك مقهى بذات العقار "متوفى")، بسبب خلافات بينهما حول رغبة المتوفى فى طرد الأول من المحل المشار إليه بدعوة ملكيته لحصة بالعقار، وشرائه الشقة التى تعلو المحل الخاص به، قام على إثرها الأول بالتعدى عليه بسلاح أبيض محدثاً إصابته التى أدت إلى وفاته.

تم ضبط مرتكب الواقعة فى حينه وعرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات.