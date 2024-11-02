تأجيل محاكمة سائق دهس 7 لاعبين بالشيخ زايد 9 نوفمبر

كتب سليم على

قررت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، تأجيل محاكمة سائق سيارة نصف نقل متهم بدهس 7 لاعبين من فريق نادي 6 أكتوبر للدراجات على الطريق الصحراوي إلى جلسة 9 نوفمبر المقبل لحين ورود التقرير الفني لفحص السيارة.

كانت نيابة أول وثان الشيخ زايد، حددت جلسة اليوم لنظر أولى جلسات محاكمة السائق المتهم بعد اعترافه بارتكابه الجريمة، وأنه دهس اللاعبين وهرب خشية القبض عليه وخوفًا على نفسه من المساءلة القانونية.



وكشفت التحقيقات، عن أن الحادث وقع على الطريق الداعم الخاص بالخدمات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، أثناء تمرين 7 من لاعبي فريق الدراجات على الطريق الصحراوي، وتبين أن الطريق المذكور لا توجد به كاميرات مراقبة، كما تبين أن الحادث لا يوجد له شهود عيان حيث وقع في ساعة مبكرة، علاوة على عدم رؤية اللاعبين للسيارة التي دهستهم فقد أطاحت بهم من الخلف وفرت مسرعة.